據農委會統計，目前全台鳳梨種植面積約達7800公頃，但中國大陸去年禁止我國鳳梨輸入後，農委會希望明年全台鳳梨面積能夠減種1成、約700公頃，農委會副主委陳駿季表示，除了透過台糖地收回的方式外，也將輔導農民往更精緻的栽種方式前進以減少種植面積。

陳駿季說，鳳梨從種植到採收要18個月，目前採收的鳳梨是在去年3月以前種植，除了拓展鳳梨外銷外，農委會也輔導成產銷履歷、畢竟產銷履歷代表某個程度的品質保障。

陳駿季表示，減產會先針對台糖的承租地，如果仍維持粗放栽培且不去外銷或產銷履歷的話，希望能夠減少種植，預估至今年年底時台糖地可以縮減400公頃左右，希望明年減少1成左右。

陳駿季提及，近日已透過WTO再次向中國大陸提出WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS）協調，預計此次在台北時間3月24日凌晨召開，屆時將在會中論述我國鳳梨品質確保，提及在國與國停止貿易時應有相關程序等等，希能能夠盡速回到工作平台上的對話，如果能夠回到工作平台討論最好，如果沒有的話就可能提起爭端解決機制。