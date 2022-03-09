高雄鳳梨產季即將到來，去年大陸禁止輸入台灣鳳梨後，高雄市農業局積極開發其他外銷市場，日本2021年輸入台灣鳳梨量比2020年就成長了7倍，台灣鳳梨銷日後受到日人喜愛，今年鳳梨產季至今僅1個多月的時間，高雄鳳梨輸日外銷量就接近1000公噸，已接近去年全台輸日外銷量，預估今年輸日外銷量將成長3倍創下新高。

2021年3月大陸暫停進口台灣鳳梨後，高雄市農業局即協助農友將鳳梨外銷日本以及內銷，由於日本鳳梨過去主要從菲律賓進口，高雄鳳梨去年銷往日本，在日本市場極受歡迎，儘管價格為菲律賓鳳梨的兩倍，仍受到日本人喜愛，去年銷日高雄鳳梨就達1349公噸。

高雄市農業局表示，高雄鳳梨到日本市場非常暢通，各大鳳梨包裝場熱鬧滾滾，今年光是預計輸日簽訂供果園面積就達136公頃，較去年78公頃大幅成長，鳳梨產季至今僅1個多月的時間，高雄鳳梨輸日外銷量近1000公噸，已接近去年全年輸日外銷量，預估今年輸日外銷量將成長3倍，且創下近年來新高。

農業局指出，外銷業者透露，高雄鳳梨價格僅管為菲律賓鳳梨的兩倍，但因果肉細膩，甜度高，果芯可食的優點，在日本市場極受歡迎，被視為鳳梨的精品。

大樹謝姓農民表示，今年鳳梨外銷產地價格1台斤12至18元，算是近2年來價格最好的一次。

高雄市農業局局長張清榮表示，高雄鳳梨已成功將外銷市場由中國轉移至日本，農業局努力媒合貿易商，協助開拓韓國、加拿大等市場，並積極投入海外拓銷，提高於新馬、日本市場的市占率，讓今年高雄鳳梨外銷暢旺，為農民注入一劑強心針。