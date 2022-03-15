高雄市長陳其邁今回應，會確保行人使用人行道的安全及停車紀律。（柯宗緯攝）

高雄人行道又爆亂象！作家苦苓近年住在高雄，他昨（15）日在臉書有感而發說，「人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府劃的」。對此，高雄市長陳其邁今回應，會確保行人使用人行道的安全及停車紀律。但網友狂酸，上次波蘭記者PO文後震怒，這次又是看苦苓PO文才要做事嗎？

據苦苓在臉書PO的照片顯示，地點為左營區孟子路、立大路交叉口，人行道上劃設機車格，格子幾乎被停滿，甚至有超出格子外，看起來相當凌亂，不利行人及輪椅族通行。

苦苓指出，人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府劃的，「是我這個高雄女婿少見多怪嗎？」還特地註明自己沒有在檢舉哦，車主息怒。

日前波蘭記者才PO文指高雄交通很亂，還說自己走在人行道上被機車按喇叭逼車，陳其邁獲悉後震怒，下令警方開單嚴查，最後在10小時內開出427張罰單。

陳其邁今出席活動時回應，各縣市都有不同的交通狀況，高雄因為過去是勞工城市，使用機車也非常多，因此高雄一方面要加大捷運路網運輸系統，二方面也必須確保行人使用人行道的安全及停車紀律，這是我們最重要的原則。他強調，會請交通局來加強宣導，至於停車格的劃設未來也會朝向用專屬停車格方式處理。