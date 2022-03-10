中華電信以實際行動支持果農，10日宣布購買4,800箱、相當於28.8公噸的鳳梨釋迦分送給公司每位同仁，同時鼓勵同仁多多享用台灣最在地、品質優良的新鮮水果，支持辛勤的農友們。

中華電信表示，體恤鳳梨釋迦果農辛勞，已透過農糧署向鳳梨釋迦果農購買4,800箱（28.8公噸）鳳梨釋迦、分送給所有同仁外，也號召所有同仁發揮「中華電信是大眾好鄰居」的企業文化精神，一起力挺農友。

中華電信強調，秉持在地關懷的精神，過去在香蕉、柳丁、鳳梨、甘藷、高麗菜等農產品供應量過剩或價格大幅下滑時，都會以行動力實質支持台灣農業發展，購買大量產品分送同仁，並鼓勵同仁自發性發動團購，協助消化產量，充分展現公司暨同仁熱愛這片土地、同胞，助人不落人後的情懷。

這次，中華電信一樣秉持「深耕」、「在地」的企業特色，與果農站在一起，不僅購買鳳梨釋迦贈送同仁，祝福同仁新的一年好「釋」連連、也鼓勵同仁多多食用在地新鮮水果，充分顯現公司關懷、照顧員工的用心，同時也鼓勵同仁號召親朋好友一起購買鳳梨釋迦，自用、送禮兩相宜，用實際行動表達對台灣果農的支持。