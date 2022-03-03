面對年底大選，民進黨來勢洶洶，全縣13鄉鎮市長選舉都要提名人選應戰；縣議員將高額提名，其中，應選10席的第一選區（南投市、名間鄉），預計提名5人（含女性1人）參選，讓超級戰區的選情更為激烈。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，南投縣長選舉部分，行政院中部辦公室執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡都表態參選，中央選對會將在月底前，到南投進行協調。

南投縣由綠營執政的鄉鎮包括埔里鎮長廖志城、集集鎮長陳紀衡、水里鄉長陳癸佑、魚池鄉長劉啟帆，其中，陳紀衡與陳癸佑已兩屆任滿；羅美玲表示，原則上希望各鄉鎮市都有人參選，如同原住民議員席次，如果無人登記，將會尋找合作的盟友。

羅美玲指出，民進黨在縣議會的席次太少，因此，希望下屆能夠突破，以現任席次加1人方式提名；其中，第一選區原有3席議員，全部轉換跑道，羅美玲已轉任不分區立委，賴燕雪將參選南投市長、陳翰立投入名間鄉長選舉，因此出現競逐空間，希望新人能夠突圍成功。

第二選區（草屯鎮、中寮鄉）應選8席，現任議員廖梓佑、蔡銘軒，總共將提名3人參選。

第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉）應選4席，現任議員王秋淑，總共要提名2人參選。

第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）應選5席，民進黨在該選區無現任議員，前議員張志銘及前竹山鎮民代表陳玉鈴表態參選，將提名1人參選。

第五選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）應選7席，現任議員陳宜君、葉仁創，總共要提名3人參選。