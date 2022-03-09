嘉義市「漂亮寶貝」美女議員戴寧，驚傳疑因涉及詐領助理費，遭嘉義檢調傳喚，地檢署證實今天搜索戴寧服務處、住家等8處地點，帶回7人，目前全案還在了解、調查中。戴寧服務處人員表示，不清楚狀況。

戴寧已連任3屆市議員，今年選舉尋求第4任連任，問政積極，她出身政二代，外型甜美，有議會「漂亮寶貝」之美稱，問政理性，向來關注動保、青年、教育及婦女議題，頗受年輕族群歡迎。