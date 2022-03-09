「3連霸」美女議員疑涉詐領助理費 遭檢調搜索 12:362022/03/09 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市美女議員戴寧問政理性。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市「漂亮寶貝」美女議員戴寧，驚傳疑因涉及詐領助理費，遭嘉義檢調傳喚，地檢署證實今天搜索戴寧服務處、住家等8處地點，帶回7人，目前全案還在了解、調查中。戴寧服務處人員表示，不清楚狀況。 戴寧已連任3屆市議員，今年選舉尋求第4任連任，問政積極，她出身政二代，外型甜美，有議會「漂亮寶貝」之美稱，問政理性，向來關注動保、青年、教育及婦女議題，頗受年輕族群歡迎。 台中市議員冉齡軒涉詐領助理費遭羈押 丈夫5萬交保 捲入詐領助理費案 南市議員蔡淑惠遭搜索約談 #戴寧 #市議員 #政二代 #甜美 #詐領助理費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市議員冉齡軒涉詐領助理費 檢聲押禁見 夫5萬交保 08:122022/02/17 社會 慣竊侵入議員服務處 得手3000元打牌又輸光 15:212022/01/23 社會 獨家》中市議員冉齡軒遭檢舉涉詐領助理費 檢調搜索帶回20多人 16:122022/02/16 政治 利用女兒當人頭詐領助理費 嘉義縣議員邱銀海100萬元交保 11:362022/01/24 社會 獄中指揮詐助理費 高市前議員判10年5月 04:102022/03/03 社會新聞 男缺錢打電話給新北議長討5千元 遭冷處理怒嗆：看我先倒還是他 17:352022/02/17 社會 中市議員冉齡軒涉詐助理費 有些同仁部分薪水供養師父 13:462022/02/17 政治 中市議長張清照「開筆」 服務處贈春聯很熱鬧 17:022022/01/19 寶島 美女議員「這政績」破2000人按讚 網大喊：這一票沒白投 09:502022/02/04 政治 詐領5萬助理費 童仲彥關3年10月 04:102022/02/17 社會新聞 藍南市「七連霸」議員蔡淑惠疑涉助理費案被傳訊 13:172022/03/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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