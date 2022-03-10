嘉義市「漂亮寶貝」美女議員戴寧驚傳疑涉及詐領人頭助理費，嘉義地檢署9日搜索戴寧服務處、住家等8處地點，傳喚戴寧、7名助理及4名證人共12人，檢方晚上複訊後，曾姓、戴姓及許姓助理各15萬、5萬、3萬交保，其他4名助理及4名證人請回，戴寧尚待複訊。

據了解，戴寧疑利用人頭詐領公費助理補助款，金額初估約有數百萬元，有涉案助理坦承是人頭，也有助理否認，檢察官不排除連夜複訊戴寧以進一步調查、勾稽案情。

嘉義地檢署指揮嘉義市調查站同步向嘉義市議會調閱有關議員聘請助理的名冊、助理領具費用清單、帳戶及相關資料，而戴寧聘用助理時有更換，從首任的第8屆至現任的第10屆，大約聘換了10多名助理。

戴寧出身政二代，連任3屆市議員，外型甜美，有議會「漂亮寶貝」之美稱，問政積極、理性，向來關注動保、青年、教育及婦女議題，頗受年輕族群歡迎，傳出捲入詐領人頭助理費疑雲，地方政壇及各界震驚、錯愕，深表不敢置信。