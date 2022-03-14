嘉義市無黨籍議員戴寧涉嫌詐領助理費500多萬元，嘉義地檢署9日聲羈，但嘉義地方法院10日裁定80萬元交保，事後嘉檢提抗告，台南高分院12日發回重裁，13日嘉義地院重新裁定羈押禁見後，戴寧委任律師陳澤嘉14日提起抗告，台南高分院以戴寧涉犯重罪且有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，有保全被告以利偵查及日後審判、執行進行之必要，裁定抗告駁回。

對此，陳澤嘉表示，尚未收到裁定書，將等收到裁定書後再研議如何處理。

二審合議庭認為，戴寧否認犯行，辯稱助理聘用係其父所為，且在其車內搜索扣押的銀行帳戶資料係其父或母放置，所辯是否屬實，仍有進一步傳訊其母及相關證人到庭再予查證，甚至與被告對質釐清的必要。

此外，戴寧在原審法院更審前，雖辯稱領用曾姓助理的助理費用，係對方同意出借，但她對與曾之間清償借貸款項的時間、地點，均無法清楚、詳細供述，卻於原審更審裁定時供述甚詳，且所供述情節與曾一致，她雖辯稱係因原審更審前羈押訊問時獲知卷證內容而喚醒回憶，惟被告於偵訊時連最後1次清償的時間、地點均無法憶起，卻於具保後突然想起所有細節，實有相當理由令人懷疑有勾串證人情事。

戴寧抗告意旨中，雖指稱其母親撥打電話企圖聯繫郭姓證人與其無關，不能因此認定她有勾串證人之虞，但被告母親於被告與其前夫離異多年後，何以突然於本案發動偵查當日得知郭為證人？又何以急於撥打電話聯繫郭？令人懷疑其動機。

合議庭據此認定，如果被告沒有羈押，在檢、調進一步向相關證人查證前，被告極有可能與相關證人勾串證詞，以脫免刑責，導致案情陷於晦暗不明的情況；加上被告及相關證人均具有親友情誼，證人有可能因人情壓力更改證詞，配合做出有利被告的證述，顯有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞。