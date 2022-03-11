宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶被捲入涉貪案，宜蘭地方法院4日裁定林羿伶40萬元交保，宜蘭地檢署不服提出抗告，台灣高等法院認為本案歷經2次搜索，可能為犯罪使用之相關證物已經扣押，依林女涉案情節及目前之偵查進度尚無羈押必要，駁回抗告確定。

高院指出，檢察官雖認林女有勾串共犯及證人之虞，而有羈押之必要，但抗告意旨所指情形，原裁定都已審酌並加說明，所稱之藍色行李箱内究為何物，亦無證據可供證明，且同案被告吳朝琴、吳東原1月14日遭羈押並禁見，也無證據林女是本案決策及聯繫要角，沒有羈押必要。

檢廉偵辦羅東鎮一處土地非農地農用，買賣時卻免徵上百萬元土地徵值稅等案，懷疑林姿妙等人涉有不法，2月22日二度搜索縣長官邸等處，檢方聲押後，宜蘭地方法院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回，檢方不服提抗告。

台灣高等法院2日將林羿伶部分撤銷發回，駁回另2人抗告，3月4日宜蘭地院重裁林羿伶40萬元交保，但檢方認為有羈押之必要，向高等法院提出抗告遭駁回。