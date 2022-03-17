宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊案，今天（17日）檢廉再度傳喚林姿妙等人，林姿妙及其女兒林羿伶等6人先後步出地檢署，林姿妙經過將近12小時應訊，離開地檢署時她表示，今天是針對債務做說明，希望司法調查清楚還我們清白。

據了解，檢廉此次傳喚是針對林姿妙涉圖利及財產來源不明等部分等案釐清，林姿妙上午9時許前往宜蘭地檢署，直到晚間9時20分才離開，檢方並未對林姿妙等被告作出強制處分。

檢廉此次傳喚對象有林姿妙及其女兒林羿伶、兒子林佑澤，以及前立委楊吉雄、楊吉雄胞弟楊耀火、縣長室管理員張桂綾等人，6名被告應訊後，晚間10時35分全部請回。

林姿妙離開地檢署時，面對媒體詢問是不是「司法迫害」，她回應說，她簡單做人，認真做事，希望司法調查清楚還我們清白，她也回應說，這次主要是針對債務做說明。

林羿伶獲請回後面對媒體詢問，她說，今天針對債務、金流做詳細說明，希望司法給一個交代、還我們公道。由於今年是選舉年，檢廉偵辦此案引發關注，媒體追問林羿伶此案「是不是跟選舉有關？」林羿伶沉吟了一下，回應說「希望不要有關。」

楊吉雄則回應說：「這還會很多次（指應訊）。」也嘆說，這是政治問題，楊吉雄搭車離去前，媒體追問跟選舉有沒有關係，他直言：「當然跟選舉有關。」晚間10時35分林佑澤請回，僅回應媒體「謝謝。」