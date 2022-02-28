今是228連續假期最後一天，國五北返車潮陸續漸增，其中雪隧南口一度回堵4公里，各匝道則是回堵0.5至1.5公里，壅塞情形恐持續至深夜才會逐一緩解。（宜蘭警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今是228連續假期最後一天，不過國五從昨天下午就陸續湧現北上車流，雍塞情形直到今凌晨才恢復順暢，不過北返車潮上午9時許陸續漸增，其中雪隧南口一度回堵4公里，各匝道則是回堵0.5至1.5公里，宜蘭至坪林平均時速約40公里，警方估計，北上壅塞情形恐持續至深夜才會逐一緩解。

宜蘭警方指出，今上午8時，高公局已針對國五北上蘇澳至頭城各入口啟動匝道儀控，9時28分啟動主線儀控，由於北上車流陸續在上午9時漸增，且宜蘭至坪林平均時速約30至40公里，雪隧南口前則出現紫爆，平均時速不到20公里。

宜蘭警方表示，今將迎來國五及蘇花路廊北上交通量最高峰，國五北向各入口匝道將在下午2時至晚間9時實施高乘載管制，研判壅塞情形恐持續至晚間9時高乘載管制結束，目前已加派警力於國五及蘇花改沿線疏導交通。

蘇花路廊部分，經花蓮警方觀察，上午北上車流稍為增多，不過車速均能維持在60公里以上，堪稱順暢，午後也將配合交控中心，於沿線架設三角錐，以紓解北上車流。

公路總局四工處指出，截至上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為1533輛，花蓮往宜蘭北向則為2147輛，崇德路段上午9時，北向最高量每小時787輛，依過往連假疏運交通趨勢研判，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，今北上車流量將逾1.3萬輛。