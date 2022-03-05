大陸觀察者網報導，據「領事直通車」消息稱，5日早上5時41分，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達杭州。該架包機是於北京時間4日凌晨5點16分，從北京首都機場起飛，前往羅馬尼亞布加勒斯特，飛行時長10個小時26分鐘，執飛機型A330。

與此同時，第二架包機也於上午10時18分出發，從首都機場飛往羅馬尼亞首都布加勒斯特，預計於北京時間5日晚間 9時51分抵達，接上自願回國的大陸留學生後，將於6日上午10時15分抵達鄭州新鄭機場。

這是將3000多名滯留烏克蘭交戰區的中國民眾撤離至摩爾多瓦、羅馬尼亞等烏克蘭西部鄰國後，中國派出的首批包機。據悉，國航執飛包機均為空客A330-300，最大載客量為301人。

據了解，之後還會有包機陸續執飛接回在烏中國公民。3月5日，中國東方航空將執飛2班包機，自羅馬尼亞布加勒斯特飛往蘭州和濟南，預計當地時間16時和17時50分從當地出發，航班號為MU7126和MU7129。

3月6日，海航將執飛航班，自羅馬尼亞布加勒斯特飛往杭州和濟南，航班號為HU428和HU484。