美國眾議院周三通過一項維持政府運作到9月30日的撥款法案，這項總規模達1.5兆美元的聯邦政府支出法案亦納入為烏克蘭提供136億美元的人道與軍事援助。此外，眾議院也通過了禁止俄國石油等能源產品進口的法案。

美國國會兩院必須在周五最後期限之前通過一項支出法案，以免政府關門。為了讓參議院有足夠時間表決這項法案，眾議院周三通過另一項法案，將現有的資金法案延長至下周二。

此外，眾議院亦以414票對17票通過一項禁止美國進口俄羅斯石油等能源產品的法案，以制裁俄國對烏克蘭發動戰爭。

這些法案將送交參議院表決，通過後將交由拜登總統簽署，以完成立法。

由於民主黨領導人被迫從這個1.5兆美元的大法案中取消156億美元的新冠援助資金，使眾議院的表決程序一度陷入僵局，並延後了數個小時。

眾議院議長佩洛西表示，這一筆136億美元的資金可能只是更大規模援助計畫的一小部分。她在每周一次的記者會上表示：「我們所有人都必須做更多，在未來幾周或幾個月協助烏克蘭，並提供長期的重建援助」。她主要指的是美國與其北約盟國。