經濟學人最新發表文章指出，俄羅斯入侵烏克蘭，將導致多種糧食價格飆升，特別是穀物和植物油。另由於烏克蘭戰事可能持續數月，估計農產品價格在今年大多數時間內將持續在高位。

俄羅斯和烏克蘭是全球主要穀物出口國，占全球小麥貿易量的30%，玉米占17%，葵花仔油占50%。烏克蘭的穀物糧食出口主要是透過該國黑海港口，目前多個港口已經關閉。

另外地中海航運(MSC)、馬士基(Maersk)、達飛海運(CMA CGM)都因歐美的制裁，暫停對俄羅斯的貨運。此等種種因素都將造成全球農產品價格上漲。另外，穀價上漲和出口中斷，也會對全球牲畜和肉類市場產生不利影響，因為穀物亦為牲畜的飼料來源。

經濟學人認為，貿易商雖然可以從美國、印度、阿根廷等尋找替代來源，但是這需要時間，預計糧食均價將在2021年的上漲40%之後，今年將再度出現3分之1的大漲。另外，葵花仔油在烏克蘭戰爭之前，預期為下跌，現在也要繼續大漲；葵花仔油在去年為上漲了近60%。