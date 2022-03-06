高雄自助餐傳播鏈延燒台南後持續擴大，繼昨天鹽水區60歲男子個案20912，因2月20日至22日與高雄市4日確診的個案20861，同乘遊覽車到宜蘭出遊染疫確診後，被匡列居家隔離的四姊夫婦等2名家人，6日也採檢確診，2人的Ct值均較低，具有高度感染力，市長黃偉哲也擔心該傳播鏈的確診者還將增加。

市府衛生局表示，台南市新增2名的鹽水區本土病例，分別為60多歲女性個案20973、70多歲男性個案20974，2人為5日個案20912的四姊、四姊夫。其中，個案20973為無症狀個案，已接種3劑疫苗，Ct值11.71；個案20974已接種2劑疫苗，Ct值14.29，2夫妻均於5日出現咳嗽症狀，足跡只有鹽水區某雜貨店及雞舍，目前已匡列2名親友居家隔離，以及1名防疫計程車司機我自健康監測。

衛生局還將於6日下午1時至4時，在鹽水區大莊天月宮設置社區篩檢站，呼籲與個案20912、20973、20974等3人足跡重疊或相關者，以及三明里大莊社區民眾，持身分證及健保卡前往篩檢站篩檢。