本土增8確診 境外移入添72例

台灣今增80例確診，分別為8例本土個案及72例境外移入，其中有41例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，居住縣市以高雄及桃園各3例，新北及台南各1例，其中5例屬於高雄自助餐群聚案，另外3例則是桃園某幼兒園群聚案衍伸出來的案例。

莊人詳補充說，高雄市的3例個案為自助餐員工（案20832）的家人，另台南與新北市的個案則是曾和自助餐員工的父母一起搭乘遊覽車出遊過，目前該旅行團已有4人確診。

莊人祥說，桃園3名本土都是居隔期間陰轉陽，案20863是40多歲女性、觀音國小學生（案20568）的母親，2月27日採檢陰性，28日陪同女兒住院隔離，3月3日咳嗽，3月4日確診，Ct值29；案20910及案20911是就讀富林國小的姊弟，2月27居隔採檢陰性，3月4日發燒確診，Ct值分別為24.8及19.5。

境外移入個案共新增72例，其中41例為落地採檢確診。入境國家為菲律賓(11例)、加拿大(6例)、香港(5例)、越南(4例)、美國(3例)、日本及韓國(各2例)、馬來西亞、土耳其、印度、英國、泰國、阿拉伯聯合大公國、法國、新加坡、義大利、史瓦帝尼、南非、多明尼加及墨西哥(各1例)移入，另26例調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,797例確診，分別為5,284例境外移入，15,459例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中839例本土、14例為境外移入。