中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增82例COVID-19境外移入確定病例(65例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(25例)、泰國(6例)、菲律賓(4例)、新加坡(3例)、法國、英國、緬甸、瑞士、日本、巴西、馬來西亞、香港、美國及巴拉圭(各1例)移入，另34例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月9日

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前尚在監測中的傳播鏈有4條，其中不明感染源的有2條，米迪幼兒園、新北涮涮鍋群聚，以及有源頭的2條，為新北設計師衍生的宮廟遊覽車、以及境外移入擴散的宜蘭家庭群聚。

另外原本三條傳播鏈，新北設計師、台中驗船師、台北市護理師，則是今天宣布結案結案。

指揮官陳時中表示，今天本土＋0，是自一月三日桃機出現案17230開始後睽違68天，傳播鍊陸續控制住，「大家可以高興幾天，但還要一天天把疫情控制住。」

不過，今天境外移入個案82名則是今年最高，昨天是次高，昨天入境2505人，落地採檢最後驗出65名陽性，陽性率4.23%，陳時中表示，顯示國際疫情仍很嚴峻。