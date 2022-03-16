鋒面明天（17日）晚上即將襲台，帶來春雷和大雨，氣象達人彭啟明今早在臉書PO出衛星雲圖，指出台灣西方有大片雲系，明天下半天將逐步接近，天氣職人吳聖宇也指出這大片雲系有明顯的對流胞雷雨系統發展，明晚到周五清晨中部以北有較大雨勢，留意對流發展，南部也會轉為多雲短暫陣雨。

吳聖宇在臉書分析，目前台灣西方逐漸有新的南支短波槽建立，配合暖濕空氣北上及不穩定條件，短波槽前有明顯的對流胞雷雨系統發展成鋒面，預估隨著鋒面東移，將在周四（17日）接近台灣。

台灣西方的一大片雲系有明顯的對流胞雷雨系統發展。明晚通過台灣時有可能出現瞬間較大量的降雨及雷雨。(翻攝自 吳聖宇臉書 )

吳聖宇指出，周四晚間到周五（18日）清晨會有鋒面掠過台灣附近，鋒面通過時有可能出現局部較大雨勢或瞬間較大量的降雨，並且有機會出現雷雨，也就是春雷，值得觀察後續的預報變化。

但這波雨勢來得快，去得也快，彭啟明表示，周五白天到周末就逐步回溫轉晴。但下周天氣系統變化較多，溫度略降，降雨機會增多，和這周好天氣有顯著差別。