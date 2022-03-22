本月7日一名波蘭記者在Twitter痛批高雄交通亂象，引起高雄市長陳其邁震怒，更讓台灣交通問題再度掀起討論，一名男網友就發現，日台交流協會曾發布「台灣日本僑民安全指南」，指出台灣交通相當危險，提醒日本民眾過馬路也要注意安全，讓網友忍不住直呼「真的好丟臉」。

原PO昨（21日）在PTT八卦板以「台灣交通榮獲國外認證」為題發文，並貼出日台交流協會於2021年5月發布的「台湾在留邦人安全の手引き」（台灣日本僑民安全指南），其中第2項第9點「交通事故對策」提到，「台灣跟日本相比，遭遇交通事故危險的場面更多」。

這份安全指南中引述台灣警政署統計數據，指出台灣交通事故件數比犯罪件數更多，提醒在台日本人須留意日本和台灣的交通差異，包括「台灣駕駛傾向車輛優先，而不是行人優先」、「即使是綠燈過斑馬線，也應該確實確認周圍車輛」、「請小心在行人面前勉強通過的右轉車輛」、「機車行駛或停在人行道上相當常見，即使在人行道上行走也請注意前後有無機車」等。

內容曝光後，不少網友紛紛回應，「真的好丟臉」、「丟臉丟到國外去了，無言」、「台灣交通沒救到要寫安全指南教日本人怎麼活命，真的好丟臉」、「早該認證了，不然一直害到來台灣的觀光客」、「第一條我真的抬不起頭，明明禮讓行人是天經地義的事情，還被拿出來特別講」、「完全認同，希望日本民眾好好閱讀」、「台灣人的駕駛習慣真的爛」。