第94屆奧斯卡由日本導演濱口竜介執導的電影《在車上》奪下「最佳國際電影獎」，而台灣新銳演員袁子芸也有出席，成為本屆奧斯卡唯一出席的台灣人，本次與劇組登上奧斯卡，她以一頭可愛的鮑伯頭搭配PRADA紅色禮服出席第94屆奧斯卡金像獎，正面新型剪裁吸引目光，腰身修身的剪裁也凸顯其妖嬈身姿，背面則大曬美背，成為本屆奧斯卡頒獎典禮上唯一一位台灣女星。

該劇此次共角逐四項大獎，包括最佳國際電影、導演、改編劇本、影片，是日本首度入圍改編劇本與最佳影片兩大獎項的電影，也更新日本電影入圍奧斯卡獎項的紀錄，該劇改編村上春樹作品，袁子芸在片中飾演女演員珍妮絲．張（Janice Chang），與岡田將生有多場精彩對手戲，而她也因該劇成功進軍國際影壇，與美國經紀公司AIG合作，與莎朗史東、甄子丹、楊紫瓊、鞏俐、李敏鎬等人的師妹，身為「甜茶」提摩西鐵粉的她，過去接受採訪時提到，「這次簽約合作，讓我與提摩西合作的夢想更靠近一步。」