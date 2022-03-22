雲林縣今（22日）增加新冠肺炎3例確診，3人都是昨天公布的案22137退休男校長（曾參加嘉義喜宴）的周邊親友，包括案22177妻子、案22179女性友人、案22180女性友人的同事，其中案22179與案22180是教會同事，接觸者眾，共匡列63人。

新增的案22177（60歲）是確診的斗六市退休男校長之妻，16日出現喉嚨癢、咳嗽，她的足跡包括雲林科技大學校外人行道、元美堂中醫診所、坤生堂整骨、斗六中華路菜攤，匡列6人採檢居隔。

案22179（女，60歲）於西螺鎮上班，15日出現流鼻水症狀，她的足跡包括台灣浸信宣道會神學院、西螺茂杉診所、西螺瑞安藥局、華山小吃、斗南郵局ATM、鄉福大埤基督教會，匡列37人採檢居隔。

案22180（50歲）於西螺鎮上班，17日出現咳嗽、頭昏、全身無力症狀，她的足跡包括台灣浸信宣道會神學院、西螺茂杉診所、西螺瑞安藥局、台灣基督教長老教會西螺教會，匡列26人採檢居隔。

衛生局長曾春美表示，昨日公布確診的案22137（退休男校長）的足跡說明配合度不高，直至今日才補充，他的行程大多是訪友，包括斗六市平和街、斗南鎮延平路2段、斗六市大同路、古坑華山小吃。

縣長張麗善呼籲接觸者請詳實配合疫調說明足跡，若不配合也會請警察單位協助以車追人並開罰。