衛福部長陳時中表示，台東有一名個案為案23093，為50多歲女性，是在看病時檢出，目前還沒看到和其他傳播鏈有關；新北市則有中和作業員相關新增2例，其中案22945是26日確診的案22639的接觸者（3/21去牛肉麵店吃飯店員，Ct值34.7），案22945是指標個案作業員案22598的鄰居，被匡列是因為去過同一個7-11，共發出500多封簡訊通知。

陳時中指出，本土個案中高雄化工廠有2人23日陰性，後來轉陽性，整體再控制之內；樹林科技廠有1人（22935）隔離期間發病檢出，為該公司的建教生確診，由於該校的運動會還在舉辦，已將可能的接觸者隔離，不會有接觸過的學生參與運動會。

陳時中補充，除居隔期間陰轉陽的個案，仍有幾條線傳染鏈持續，例如台東一家共4人確診，今增加的是同職場釋迦園2人確診（案22950、22951）。上午傳出有13人快篩陽性，但目前只有1例陽性、12人陰性，但陽性的案號尚未列案號。