遠百竹北今（28日）暫停營業。（遠百提供）

因應桃園大潭電廠新豐宿舍確診足跡，曾於3月22日晚間至遠百竹北店餐廳用餐，遠百竹北今（28日）暫停營業一日，已於0時進行全館清潔消毒，配合新竹縣政府衛生局進行疫調。

遠百竹北表示，已每月定期進行3次全館消毒，餐廳每月均有例行性環境消毒，平日每小時消毒手扶梯、電梯按鈕及各處門把、扶手，以確保館內環境以及人員的安全，配合中央及新竹縣府防疫政策，維護消費者及百貨同仁的健康安全。