遠百竹北店出現確診者足跡 今暫停營業清消 11:282022/03/28 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百竹北今（28日）暫停營業。（遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠百竹北今（28日）暫停營業。（遠百提供） 因應桃園大潭電廠新豐宿舍確診足跡，曾於3月22日晚間至遠百竹北店餐廳用餐，遠百竹北今（28日）暫停營業一日，已於0時進行全館清潔消毒，配合新竹縣政府衛生局進行疫調。 遠百竹北表示，已每月定期進行3次全館消毒，餐廳每月均有例行性環境消毒，平日每小時消毒手扶梯、電梯按鈕及各處門把、扶手，以確保館內環境以及人員的安全，配合中央及新竹縣府防疫政策，維護消費者及百貨同仁的健康安全。 大潭電廠擴大採檢增2員工、2家屬染疫 鄭文燦下午親說明 台鐵紅斑馬列車 今日最終運行 #新冠肺炎 #台灣 #遠百竹北 #確診足跡 #大潭電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診男曾搭高鐵到成功嶺懇親 11接觸者採檢皆陰性 17:132022/03/26 生活 東海大學地方自治中心民調出爐 盧秀燕執政滿意度7成 11:082022/03/28 政治 基隆爆發群聚案 林右昌下令：長照、醫療機構禁探病7天 19:232022/03/26 生活 基隆疫情升溫 4個分局偵查隊全淪陷 04:102022/03/27 生活新聞 東航廣西空難 反覆探測飛機撞擊點 未發現生命跡象 17:142022/03/26 兩岸 上海為何展開新一輪核酸篩檢 專家：排查清底、拔點清面 11:102022/03/28 兩岸 澤倫斯基：準備與俄商討烏克蘭中立問題 但有2條件 05:442022/03/28 國際 《電機股》全球傳動防疫停工 營收估日減千萬元 11:172022/03/28 財經 大潭電廠群聚延燒 竹北、新豐5班級28日預防性停課 22:222022/03/27 生活 陸昨新增本土無症狀4996例 上海全市今起進行新一輪普篩 09:422022/03/28 兩岸 F1》離賽道僅12公里 沙國儲油槽大爆炸第二站如期舉行 18:532022/03/26 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。