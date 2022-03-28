桃園觀音大潭電廠擴建工程爆發52名移工和本國籍員工染疫，桃園市政府昨赴職場擴大匡列採檢130人，增加2員工和2家屬陽性確診，市長鄭文燦28日受訪指出，職場調查確認有3個工區，基本是獨立但人員仍有接觸，因此有新增個案，因應家庭成員確診，也緊急通知平鎮東勢國小停課10天並全校採檢，另1校中平國小則因確診者是擔任志工，未停課，但近距離接觸者一樣要匡列採檢。

鄭文燦28日參加觀自在慈善會捐贈桃園市特殊教育學校福祉車時表示，針對大潭電廠以及移工宿舍群聚感染，中央流行疫情指揮中心防疫醫師跟市政府衛生局昨到現場疫調，發現有3個工區，基本上是獨立，但人員還是有接觸到，因此擴大匡列採檢，他也證實有新增個案，會在下午說明。

鄭文燦提到，新增確診者有家庭成員，衛生局同步採檢也新增家庭成員確診，因此就讀的平鎮東勢國小預防性停課10天、全校採檢，另一校則是因為確診者在中平國小擔任志工，沒有接觸到學生、因此沒停課，但近距離接觸者一樣要匡列採檢。

鄭文燦提到，這次確診者移工是住在新竹縣新豐鄉宿舍，部分是本國籍員工，基本上都是突破性感染，桃園移工施打率非常高，也陸續在打第三劑，桃園會再持續加強。

「防火牆建立過程我們很有經驗！」鄭文燦強調要用最快速度、最嚴謹標準建立防火牆，直言這波Omicron疫情有升溫，桃園仍要展現防疫韌性，小心謹慎、冷靜面對Omicron疫情。

鄭文燦也提到，針對確診者已有進行專案採檢，這波社區足跡主要在新竹縣，但桃園若有足跡重疊，或覺得有必要的民眾，可以到桃園的中路運動公園以及中壢的中正公園2個採檢站採檢。