烏克蘭總統澤倫斯基21日向美國媒體表示，若未來與俄羅斯總統普丁談判失敗，將意味著「第三次世界大戰」，但立即遭美方打臉，美國駐聯合國大使表示，俄烏談判能取得突破的機會渺茫，而且美軍也不會進入烏克蘭。

假設將來中共武力犯台，美國是否又像對待烏克蘭一樣，不出兵？

根據台灣民意基金會22日公布的最新民調，「如果有一天中共（中國）出兵打台灣，您是否相信美軍會參戰協防台灣？」，結果有五成六的台灣人不相信，高出相信者21.4個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆指出，俄烏戰爭爆發後，絕大多數台灣成年人對中共如果武力犯台，美軍會不會協防台灣一事，抱持審慎、存疑或悲觀的態度。

再與台灣民意基金會2021年10月公布的民調相比，當時，有高達65%的民眾認為美國可能出兵協防台灣，只有約29%不以為然；換言之，烏克蘭戰爭爆發後，台灣人相信美軍會出兵協防的比例大幅下降30.5 個百分點，相當於600萬人；同時，台灣人認為美軍不可能出兵協防的比例激增27.4 個百分點。

游盈隆分析，半年間，台灣民眾對於「美軍協防」從非常樂觀到非常悲觀，這是一個極端不尋常集體態度的大轉變，充分顯示俄烏戰爭爆發後，烏克蘭孤軍作戰的奇特活生生經驗和苦難已經對台灣人心產生巨大的衝擊和改變，這是俄烏戰爭的外溢效果，有歷史的特殊性，可稱為「烏克蘭情境效應」（Ukraine situation effect）。

看到烏克蘭孤軍奮戰的情形後，台灣人對攸關自身權益的「延長役期」議題，態度也有很大轉變。

游盈隆指出，76%民眾同意台灣役男服役至少要一年才合理，只有18%不同意，這項發現傳達了一個非常清晰的訊息，那就是，現行台灣役男四個月軍事訓練期改成一年，已經是社會共識。

即使年輕人，現在也支持延長役期。游盈隆指出，儘管20-24歲族群對役期從4個月延長為一年較遲疑，但仍有56%同意，不同意的只有26%。

即使民眾對於延長義務役役期有共識，但義務役的訓練方式卻需要改革。出席民調記者會的丁庭宇教授指出，他今年68歲了，最近參加教召的義務役役男都是他的孫子輩，但使用的武器還是當年他使用的66火箭彈，為什麼不使用新型的拖式反坦克飛彈和標槍防空飛彈？40多年後，教召還在使用50機槍防空，就這種裝備，國防部長邱國正還吹說「將來比照這次教召辦理」。

在民氣可用的前提下，丁庭宇建議，政府應該將義務役役期由目前的4個月，延長到18個月或是2年，同時要求已退役但未除役的後備軍人必須回營補齊不足的役期；在服役期間，義務役的薪水待遇也要與志願役相同，這樣才公平。