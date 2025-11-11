八點檔男神江國賓日前也在粉絲婚禮擔任婚禮歌手，一現身讓所有人都超驚喜。他透露，一位多年資深粉絲的婚禮新郎，早在一年前就透過經紀人祕密聯絡，希望能給新娘一個驚喜，「新娘從小就喜歡我，還抽中過我的簽名照一次，新郎說她常開玩笑要找一個跟我同姓的男人，沒想到真的如願。」

婚禮當天，新娘入場後播放了一段介紹她最愛偶像江國賓的VCR，接著江國賓在《給你們》這首歌的旋律中登場獻唱，全場驚呼連連。他笑說：「看到新娘那種又驚又喜的表情，我也很感動，覺得能成就一樁美事是很棒的事。」他也大讚新郎的體貼與大度，「願意讓偶像來搶風頭，真的不容易。」

江國賓透露資深粉絲是婚禮新郎，早在一年前就透過經紀人祕密聯絡。（三立提供）

江國賓動了手術回歸，相當注重健康。（三立提供）

他日前動了一個手術，體會到健康可貴，長年在高壓、緊湊的拍攝環境中工作，近年來他逐漸學會放慢腳步，「以前總覺得身體撐一下就過去了，但到了這個年紀才知道，健康才是最不能透支的本錢。」他現在代言牛樟芝品牌，且固定運動、早睡早起，讓身體恢復平衡，「拍戲之外，我也希望觀眾看到我更健康、更自然的一面。」

江國賓加入 三立台八《百味人生》，角色造型也頗具巧思，為展現「日式會長風格」，特別請合作二十年的髮型師為他修剪造型，並由老師傅手工訂製無西領西裝。他出場時以「老頑童」的方式登場，既幽默又有氣勢，加上與岳虹之間深曖昧又糾結的情感線，也讓粉絲津津樂道。