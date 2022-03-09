【LIVE直播】台南傳首起院內感染 指揮中心最新說明｜2022.03.09 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增3例本土個案及74例境外移入(54例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(11例)、美國(4例)、印尼及印度(各3例)、泰國、新加坡及澳大利亞(各2例)、比利時、菲律賓、丹麥、帛琉、法國、柬埔寨、香港、波蘭及巴西(各1例)移入，另38例調查中。入境日介於今(2022)年2月10日至3月8日。

今本土新增3例，境外移入大增74例。(指揮中心提供)

指揮中心統計，截至目前國內累計6,493,515例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,471,794例排除)，其中20,999例確診，分別為5,470例境外移入，15,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。