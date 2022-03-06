本土＋3 遊覽車群聚擴大 台南増2例高雄1

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3本土與40例境外移入，本土個案中2例台南、1例為高雄個案，都與遊覽車旅遊團群聚相關，3例本土中皆為突破性感染，有一名打了3劑莫德納仍確診，除了原本的自助餐廳外，再添另一家台菜餐廳員工確診，曾接觸旅行團個案，至今自助餐－遊覽車群聚累積9人確診。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲件。

莊人祥說明，3本土為台南2例、高雄1例，皆為遊覽車旅遊團相關，這起自助餐衍生的旅遊團整起群聚累積9人確診。高雄新增的個案為（案20939）10幾歲女性，是某台菜餐廳員工，曾接種2劑BNT疫苗，3月1日曾接觸案20860，初次採檢為陽性，Ct值32，該餐廳員工匡列人數為125人，除這名員工陽性外，其餘124人陰性。

台南個案（案20937及20974）兩人為夫妻，莊人祥指出，分別為60幾歲及70幾歲，為案20912的姐姐及姐夫，兩人與案20912有職場工作接觸，最後接觸日為2月28日，Ct值分別為11.7及14.3，案20912的接觸者總共匡列採檢24人，除今日新增的2案，19人陰性、3人仍在檢驗中。

莊人祥說，遊覽車旅遊團的成員皆已進行血清抗體檢驗，其中34位N蛋白為陰性，另2位檢驗中，感染源仍再等基因定序釐清。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(11例)、印度(3例)、澳大利亞、菲律賓及美國(各2例)、德國、日本、瑞士、加拿大、香港、瓜地馬拉、韓國、奧地利、土耳其、英國、柬埔寨及印尼(各1例)移入，另8例調查中。入境日介於今(2022)年2月14日至3月5日。