為鼓勵長者接種新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心日前宣布，今日起，65歲以上長者、55歲以上原住民接種疫苗，可獲得500元衛教品。目前疫苗已進入第26期預約，截至目前預約率仍只有13.51%，其中65歲以上長者共58萬人符合資格，但只有5000多人預約。

第26期疫苗開放完整接種滿12周的18歲以上民眾預約接種，預約日介於3月9日至11日中午12點，施打日期則是3月14日到20日之間。

今日是長者打疫苗送500元衛教品上路首日，指揮中心發言人莊人祥表示，截止今日下午1時，第26期疫苗預約率為13.51%，其中AZ預約率4.05%、BNT26.35%、莫德納10.6%、高端7.07%。目前各縣市量能為124萬5961劑，已預約16萬8360人。

莊人祥表示，目前BNT、莫德納疫苗量都很足，今日開始我們長者施打疫苗都會拿到500元衛教品，鼓勵子女協助長輩上網預約接種。目前65歲以上符合接種的長者共58萬人，但只有5000多人預約，到明日中午12點還有時間，請民眾關心家中長輩的健康。

指揮官陳時中表示，這段時間疫苗相對「緩打」預約率破13%，這2天的施打率也只有上周的一半，相信和3月10日才有500元衛教品有關，很多縣市加碼獎勵，請大家把握機會是打。

陳時中表示，昨日國內共7萬8208人接種疫苗，其中第1劑施打率為83.13% 、第2劑為77.43%、基礎加強劑0.82%、追加劑45.55%。指揮中心強調，接種疫苗是保護自己、保護他人。