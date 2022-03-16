台股瀕臨破底危機，哪檔ETF抗跌？台灣的投資朋友非常幸福，有很多投資工具，尤其最近這幾年ETF成為投資市場上的顯學，第十四集報告老闆來聽聽唯泰老師分析，0050或0056到底誰比較好。

根據統計，近5天台股指數股票型ETF前10名排行榜，第一名是元大高股息0056，再來是富邦特選高股息30、MSCI金融、富邦台灣優質高息、復華富時高息低波、元大台灣高息低波、國泰鼓勵精選30、中信綠能及電動車、國泰永續高股息，還有第10名永豐台灣加權。

陳唯泰分析，這前10名的個股，高股息ETF就佔7檔，換句話說，高股息ETF它是表現相對抗跌的。

進一步來看近20天的台股指數型的股票ETF的前10名，第一名一樣是元大高股息、第二名是新光內需收益、第三名是富邦特選高股息30，再來是富邦台灣優質高息、元大台灣高息低波、復華富時高息低波、國泰永續高股息、元大中型100、第九名是中信綠能及電動車、第十名是永豐台灣加權。巧合的是在這前10名裡面，一樣有6檔是標榜是高股息。

很多人都說要存股存ETF，陳唯泰建議，長期投資是件好事，事實上當行情在動時，ETF的報酬率就會有截然不同的表現，因此接下來行情是屬於多頭或是一個趨勢向上的行情，那就可以去挑選績優型的ETF。

陳唯泰進一步表示，以台灣50或中型100這類的，當行情在走報酬率會領先其他的ETF，可是如果說像現在台北股市面臨到的是屬於全球性的系統風險，可能我們必須要把比較多的資金放在屬於高股息的ETF，因為高股息貼補的持股相對比較分散，所以會有抗跌且保值的效果。