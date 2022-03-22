哪家銀行最了解上億有錢人的心？金管會22日首度揭露銀行開辦高資產客戶的財管2.0成績，共七家銀行、登記高資產客戶1,753人，到今年2月底共管理資產（AUM）達2,217億元，其中，中信銀就有1,065位往來資產上億元的客戶、AUM達1,071億元，排名第一；其次是有233位上億客戶的第一銀行，AUM達388億元；第三名是國泰世華銀AUM有384億元，上億客戶237人。

前三名銀行擁有的上億客戶數，就占七家開辦銀行登記高資產客戶數的87％，三家銀行的AUM市占則為83％。

金管會開放銀行經營往來資產逾1億元的高資產客戶專屬財管2.0業務，2020年及2021年共有二波開放名單，共七家銀行獲准，即中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、合庫銀、上海商銀及瑞士銀行台北分行，到今年2月底，出現前三大銀行遙遙領先的情況。

銀行局副局長童政彰分析，中信銀之所以搶下財管2.0業務第一名，主要有三大原因，一是中信本身高資產客戶數相對比較多，有逾千位的上億資產客戶，二是中信銀申請業務範圍亦比較廣，金管會開放的八項業務中，中信銀就申請四項，即債券、ETF、結構型商品、雙元貨幣等，三是 中信銀行自行開發、發行外幣計價金融債券連結衍生性金融商品，共推出二檔自行商品，具研發能力且商品選擇較多。

童政彰表示，國泰世華銀亦在其財管2.0業務中，推出自家海外分行發行外幣計價結構型商品，兩家銀行都有自行研發金融商品的能力，亦是金管會當初開放此業務的政策目的及期許。

金管會揭露到今年2月七家銀行財管2.0的AUM規模有2,217億元，符合資產門檻的客戶數 共1,753人，前三大銀行，第一名是中信銀行有1071億元的AUM，共1, 065人，申請業務範圍是債券、ETF、結構型商品、雙元貨幣。

一銀的AUM有388億元，客戶數是233人，申請業務以ETF為主；第三名的國泰世華銀有384億元的AUM，客戶數237人，申請業務範圍有ETF、外幣結構型商品等。

銀行局並分析財管2.0的業務占比，即存款占38％、保險占22％、基金占13％、境外結構型商品8％；童政彰表示，自去年第二批核准名單後，財管2.0就不再採批次申請，有意願且符合標準的銀行隨時可申請開辦，目前並無新的申請名單。