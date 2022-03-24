三年固定利率1.28％的保單紓困貸款，將進入最後七天申貸期，在央行升息1碼（0.25個百分點）後，這項紓困貸款是現存比房貸地板價1.56％還低的利率，預計2023年初再度開辦就會升息；不過因為有申貸門檻，到3月18日為止，申貸人數僅3,638人，金額剛破3億元，達3.23億元。

由於今年「經濟困難者」大量減少，目前每周申請保單紓困貸款的人數都約200多人、申貸金額在2千多萬元，若最後二周沒有「暴量」，則這波保單紓困貸款可能不到4億元或僅4億元附近，不到去年保單紓困貸款金額的3％，亦可代表台灣經濟及民生百業已走出疫情的影響。

要申請保單紓困貸款的第一大前提，即必須在壽險公司投保有「保價金」的新台幣保單，且是該壽險公司有參與保單紓困貸的保單類型；第二是符合四大類型，即身心障礙者、低收入或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭的成員、經濟困難者。

其中經濟困難者指失業、無薪假、非自願離職、被減班休息或減薪、因雇主營收衰退而獎金減少；自由工作者或攤商等，則是要證明營收下降或暫停營業導致經濟困難。

壽險業者表示，由於台灣防疫有功，去年本土疫情升溫對經濟、餐旅業、與民眾工作造成的衝擊，今年已降到極小，大部分餐飲業都恢復營運，所以保單紓困貸款申請件數，每天不到百件，也代表大部分民眾已走出去年疫情衝擊，生活及消費恢復正常。

保單紓困貸款在2021年7月1日到9月30日是首度開辦，當時共有近16.2萬人申請，申貸金額144.19億元，最後獲貸款者有16萬人左右，核貸金額142.65億元，最多是國泰人壽核貸近55億元、南山人壽核貸近23億元、富邦人壽亦核貸逾18億元、新光人壽則逾14億元，另外如三商美邦人壽、全球人壽、中國人壽、台灣人壽、遠雄人壽及宏泰人壽等都有逾1~7億元不等的核貸金額。

今年到3月18日，十家本國壽險公司沒有一家核貸「破億元」，申貸人數最多依舊是國壽，但也僅1,098人，其餘公司則在24～660人不等。