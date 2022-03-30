櫃買中心30日表示，「統一漲升股利150報酬指數指數投資證券」（代號：020003；簡稱：統一漲升股利150N）到期日為111年4月29日，將自5月3日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，統一漲升股利150N最後交易日為4月27日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢統一證券公司網站（https://www.pscnet.com.tw/）。櫃買中心表示，上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。