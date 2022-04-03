櫃買中心表示，同開科技有擔保轉換公司債（同開四，30184）自4月7日起變更交易方法。

同開科技公司經證交所公告有證交所營業細則第49條第1項第1款及第3款情事，將其上市有價證券列為變更交易方法有價證券，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第3款規定，將同開四列為變更交易方法有價證券，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。