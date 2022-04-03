同開四轉換債 4月7日變更預收款券交易 11:022022/04/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，同開科技有擔保轉換公司債（同開四，30184）自4月7日起變更交易方法。 同開科技公司經證交所公告有證交所營業細則第49條第1項第1款及第3款情事，將其上市有價證券列為變更交易方法有價證券，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第3款規定，將同開四列為變更交易方法有價證券，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。 宏碁資訊31日申請上櫃案 橘焱胡同3/29已申請登錄興櫃一般板股票 #同開 #變更交易方法 #櫃買中心 #條第 #項第 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰略新板獎勵活動 第二季來了 04:102022/03/31 證券．權證 中福、樂士、台開4/7起停止買賣 同開列全額交割 20:192022/04/01 財經 《櫃買市場》27億元 遠傳社會責任債券今首發 08:382022/03/29 財經 櫃買中心修正 永續發展債券作業要點 04:102022/03/28 證券．權證 寶島極光公司 違反重訊申報遭處違約金3萬元 19:122022/03/22 財經 《櫃買市場》不畏疫情 上櫃公司2021年獲利年增逾4成 11:182022/04/01 財經 櫃買8場業績發表 接力登場 04:102022/03/29 證券．權證 櫃買中心Q2戰略新板獎勵活動4/1開跑 14:012022/03/30 財經 櫃買業績發表會3／29開跑 04:102022/03/24 證券．權證 接軌國際 櫃買中心修正永續發展債券資訊揭露規定 16:232022/03/24 財經 統一漲升股利150N 5/3起終止櫃檯買賣 18:022022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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