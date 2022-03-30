芬蘭國營鐵路公司（VR）上周宣布，28日起停止赫爾辛基到俄羅斯聖彼得堡的鐵路運輸服務，連接兩國的列車「Allegro」在最後一班於27日晚上7時抵達目的地後，歐盟國家與俄羅斯之間唯一仍在營運的鐵路也隨之關閉。

VR是應芬蘭政府要求，取消列車服務。自俄軍入侵烏克蘭以來，該列車常擠滿俄羅斯人，他們想搶在西方國家實施制裁前離開，以免制裁生效後走不成。

俄羅斯規定搭乘最後一班Allegro列車的民眾必須是俄羅斯或芬蘭公民，且持有歐盟認可的新冠疫苗接種證明，因此大部分乘客都是在歐洲生活、工作或讀書的俄人。搭到最後一班列車的乘客表示，他們不知道何時可以再到俄羅斯探望親友。

住在瑞典的Eugene Groshev說，想去俄羅斯看看，但現在變得更困難，歐洲與俄羅斯之間已經沒有火車，也沒有飛機航班。

Allegro從2010年起開始運作，由俄芬兩國的國營鐵路公司負責營運，路線長達400公里，該列車服務曾象徵兩國友誼，俄羅斯總統普丁與時任芬蘭總統的哈洛寧都出席通車儀式。