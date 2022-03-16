台灣邁向防疫管制鬆綁，在入境隔離縮減為10天後，接下來更有望朝7天、5天或更短天數規劃。醫師認為，對於那些沒打疫苗的人來說，政府態度是「再不打就不管你囉」。若開放期程落在今年夏天，鬆綁的日子快了。

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇PO文表示，他認為入境隔離將逐步放寬，循序漸進改為「7、5、3天」，而7天很可能再過一個多月即可實施。

姜冠宇引用美國研究指出，盛行區若只隔離7天，大約會有13%的潛在確診者進入社區；非盛行區則是美CDC曾公布的數字，約3%至8%。換句話說開放一定有風險，「但也該試煉，不然永遠都不要開了」。

姜冠宇提出4項指標參考，分別是疫苗覆蓋率、落地採檢陽性率、防疫旅館感染率，以及染疫者初步匡列的陽性率。

至於有旅館業者提出「旅疫分離」概念，姜冠宇說，旅疫分離最重要是分艙分流，台灣很多老式建築物，空調上做不到防止空氣傳播，這點從部分防疫旅館爆發館內感染就看得出來，不得不慎。