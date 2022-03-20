本土疫情低檔穩定，中央流行疫情指揮中心研擬「口罩鬆綁」，已要求各部會4月1日前提出相關措施。醫師認為，台灣不像國外感染比例高，有些國家甚至已達群體免疫，一旦「口罩全拿掉」，恐怕有近半數民眾暴露在風險中，鄰近的香港、南韓，就是最好的例子。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在例行記者會上表示，下月起將調整現行口罩規定，空曠無人場域、因活動或工作需求可不戴，甚至連唱歌也有機會開放，正請各部會進行評估。

「這個是試膽與試煉，仍要隨時失敗的覺悟喔」，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇PO文，他認為，國內開放應觀察外在因素，要是全球監測到變異株出現變化，還是有可能在壓力下恢復管制，防疫本來就會隨疫情不斷調整。

姜冠宇指出，台灣想逐步開放，最大變數是部分餐飲場所密不通風，而且客人眾多，如熱炒、燒肉、鍋物、夜市餐廳等，這些都是將來脫下口罩後，所必然承受的風險。

姜提醒，現在只要有喉嚨不舒服、發燒等症狀，因流感等疾病已在配合口罩政策下被消滅殆盡，所以仍要優先懷疑得了新冠，不能鬆懈。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬不諱言，歐、美國家感染比例高，加上已有許多人完成疫苗接種，兩者合計近百分之百，幾乎群體免疫。台灣目前沒這個條件，若戶外都不戴口罩，恐怕一半人暴露在風險中，甚至步上南韓病例數暴增的後塵，千萬要小心。