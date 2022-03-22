大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年22日表示，疫情持續兩年多，難免麻痹鬆勁，因此還要特別強調「提高認識、統一思想」，要克服僥倖心理和麻痹情緒非常重要，尤其是抗疫工作可能忽視的三大誤區：誤認Omicron病毒株是溫和的、誤認可以跟外國一起躺平、忽略病毒株變異是新冠肺炎非常重要的特徵等。

梁萬年分析，一是認為Omicron這個病毒株是溫和的，有人稱為它是大號流感，從專業上反覆說，現在不能說它就是大號流感，它仍然有危害，特別對龐大14億人口是有危害。

二是國際上有一些國家已經放鬆甚至是躺平，認為他們做了，應該跟著做。但是要深刻地認識到，這一塊的基礎不一樣，防控理念不一樣，中國政府、中共的防控理念是健康生命，人民至上、生命至上，不會通過被動的免疫來獲取人群的免疫水準提升。

恰恰是要爭取藉由主動的免疫和能力提升，來戰勝疾病、減少感染，前幾輪狀況，大陸國家是防控的優等生，總的感染人數極少，對於一個14億人口的大國來說，也比較好的平衡疫情防控和社會經濟發展。

在這種情況下，如果選擇「躺平」的話，必然是前功盡棄，躺平結果，尤其是對Omicron，傳播速度非常快。再加上我們資源的不平衡性，一些脆弱人群的疫苗，全程和加強針的接種還沒有完全到位等，所以我們不能夠躺平。但是這種思想大家肯定是有的。

第三個誤區，大家往往忽視了新冠肺炎病毒株變異是非常重要的特徵，誰也不能保證Omicron株就是最後的一個變異株。在這種誤區上，還是要有清醒認識，要堅持現在總策略和總方針不動搖，要看到希望。

現在疫苗有效，但防感染或防新的變異株，如何再進一步增強效能，科學家都在加快研究。已看到比較有效的藥物面市，但還沒稱之為特效，這塊研究在加快，而且一些簡便、實用的中醫藥，也被廣泛使用。

所以在藥物手段上，也看到希望、曙光。有一系列科技，比如核酸檢測，再加上精細管理，不能輕言放棄，還是要強化。

梁萬年強調，期盼著有一天病毒越變越溫柔、越弱了，有效藥和特效藥已出現了，疫苗更加有效了，包括國際上的一些疫情也下降了，在這種情況下，相信會綜合考慮中國疫情的態勢，病毒和疾病的危害性，中國的防控能力，然後採取更加適應的措施來應對這種疾病。所以當前還是要把疫苗接種、精細化防控總方針、總策略堅定不移地堅持下去。