為何中國仍在堅持「清零」政策？

雖然大陸近期疫情擴散，但整體感染率與其他國家相較仍偏低。由於Omicron較為溫和的特性與經濟復蘇的考量，大陸各界對於調整清零政策已逐漸形成共識，所剩的只是時機的問題。英媒對此分析稱，代價極大的清零政策已讓許多大陸民眾愈來愈反感，中共也有調整政策的動向，但為避免快速傳播造成的社會衝擊風險，可能得等到中共20大順利召開之後才會進行較大的調整。

《英國廣播公司》（BBC）指出，中國和香港採取世界上最嚴格的病毒清零政策，但也正誰經歷2年來最大的疫情爆發。過去兩年中國通過迅速的封鎖和積極的限制措施來執行清零政策，在很大程度上取得成效。但愈來愈多人認為這種做法代價太大，在面對Omicron時似乎沒有必要。

報導說，大陸每天都報告數千例病例，東北吉林省數百萬人被封鎖，這是自疫情防控初期以來，中國首次對整個省份實施封鎖。香港現在每天有3萬例病例、200多人死亡，醫療系統已不堪重負，病人在醫院外接受醫治的景象令人震驚。

本月初大陸國家衛健委稱，輕症病例應在集中區域隔離，而不是在醫院治療。病人解除隔離的標準也應該放低。香港大學教授金冬雁表示，過去不論是無症狀或輕症，全部都要進醫院，現在他們建議這2種人只需要隔離。新加坡國立大學教授陳剛說，中共官方政策將更加靈活，逐步放鬆管制，讓人們在疾病控制和過正常生活之間取得平衡。

報導指出，曾因建議與病毒共存而遭到批評的頂尖流行病學家張文宏近期在社交媒體發文稱，目前中國有必要維持清零政策，但不應害怕未來走向更加「可持續的應對戰略」，此一說法在網路上得到與先前完全不同的反應，不只未遭評，還得到了廣泛的讚揚。

許多大陸民眾在社交媒體上分享他們在過去在疫情下的掙扎，2年多的封鎖措施讓人越來越沮喪。美國對外關係委員會全球衛生研究員黃嚴忠教授說，雖然公眾大體仍支持清零政策，但支持的人數正在下降。

不過，專家分析稱，今年不太可能看到清零政策上的大動作，尤其目前還有多地疫情爆發，現在放寬限制可能導致醫療保健系統不堪重負與死亡率大幅上升。大陸現在正在觀察香港如何應對目前醫療系統承受的巨大壓力。

陳剛教授認為，放鬆限制可能導致死亡人數迅速上升並引發恐慌 ，這是中共20大政治敏感年度中不允許的。

美國傳統基金會的邁克爾．坎甯安在一份報告中說，中共通常會在黨代會年份保持穩定，為避免爆發危機，通常不會做出大膽決定。習近平已經在政治局會議上表示，將堅持動態清零政策，因此官員們可能會有小幅度改變等漸進式措施，但政策上不會有根本性的改變。

黃嚴忠表示，「清零政策的問題在於它不接受風險」，「除非（中國政府）不再對最壞情況耿耿於懷，你不能期望政策發生根本性變化。」