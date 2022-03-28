基隆疫情持續延燒，為確保遊客健康安全，國立海洋科技博物館宣布，今日起至4月13日，調降部分場館參觀容留量，其中潮境智能海洋館A區每日僅開放600人次預約、餐飲區暫不開放。

基隆累計39例確診個案，其中銀河小吃店群聚案不斷擴散，基隆市警察局、二信高中、國立台灣海洋大學相繼淪陷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在疫情記者會上坦言，基隆傳播屬地域性較複雜，需要積極控制；市長林右昌日前也提及，小吃店環境較複雜，可能還有其他確診案例。

海科館為確保遊客安全，開第一槍宣布，調降部分場館參觀容留量，共同防疫。館長陳素芬表示，民眾於參觀博物館期間務必全程戴口罩，進入各場館皆須量測體溫及實名登記，除原有防疫措施，所有清潔消毒工作也將持續不間斷。

陳素芬提及，新場館「潮境智能海洋館」目前於試營運期間，採虛實整合高科技手法，讓民眾在寓教於樂沈浸式教育環境中，了解海洋救護、收容、復育、觀察等海洋多元面貌，但為因應國內疫情變化，即日起起至4月13日調降入館容留量，A區每日僅開放600人次預約入館；B區互動體驗區由每場次30人縮減為20人，D區餐飲區則暫不開放。

不過，館內定時導覽時間將不受影響，假日期間仍維持導覽解說服務，每日舉辦5個場次，分別為上午10時、11時；下午2時、3時、4時。海科館指出，有鑒於Omicron病毒傳播速度較快，將持續配合中央流行疫情指揮中心政策，滾動式調整營運與館內各項開放措施，歡迎民眾前來參觀。