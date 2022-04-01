基隆市政府1日發布新增20例新冠患者，當中4例是小吃店工作者、2例是房眾業工作者、2例是二信中學學生，1例是崇右科大學生，1例警察局會計室主任、10例是匡列接觸者快篩陽性PCR確診。市長林右昌強調，附設卡拉OK小吃店將持續稽查，匡列接觸者持續快篩掌握身體狀況。

林右昌表示，小吃店工作者4例個案，包含案23536、案23537、案23555 、案23601，4人都是在稽查小組按照名冊查找下，要求出來篩檢確診；房眾業2例案23737與案23738，都是先前案23126的職場接觸同事，原本就是匡列居家隔離對象。

林右昌持續說明，二信中學新增2例，分別為案23602與案23635，也都是匡列接觸者，在居家隔離是快篩陽性，再由PCR檢測確診，比較沒有擴散風險。

針對警察局再傳個案，林右昌特別說，該名病患案23634，是警察局會計室主任，先前已匡列居家隔離，但案23634不在刑警餐敘中感染，日前在會計室中有兩名同仁，曾經前往表揚大會餐會，後來都檢驗確診，應該在警察局職場內，將病毒傳染給案23634。

林右昌也說，有關崇右科大1名學生確診案23531，是該校第1個案例，校方在得知消息後立刻採取措施，先針對180名師生快篩，也因案23531就讀科系比較容易有肢體接觸，因此整班匡列，共匡列13名學生與8名老師居家隔離，學校將停課至4月10日，全校1600名師生都要自主健康監測，透過班級群組回報健康狀況。

林右昌補充，居家隔離接觸者中，共有10人在快篩與PCR檢驗後確診陽性，分別是案23530、案23530、案23532、案23534、案23535、案23556案23600 23602、案24533、案23604。