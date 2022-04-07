基隆市政府計畫4月22日舉行城博會，剩不到半個月時間，全台爆發疫情，今天確診數更首度創單日新高。據悉，市長林右昌傷透腦筋，找來各局處首長開會詢問意見，並朝延期方向擬定對策，傍晚傳出他將於明日舉行記者會宣布延期。

基隆城市博覽會起初訂於2021年10月2日至10月11日舉行，但去年5月疫情大爆發，單日確診數一系之間破百例，全台淪陷，疫情延燒好幾個月才逐漸趨緩。同年8月10日，林右昌突舉辦記者會，宣布疫情雖趨於穩定，但仍有高度不確定性，城博會延至今年4月22日至5月1日。

這段期間市府加緊腳步籌備，林右昌也於3月22日搶先開箱城博會4大展區，未料，4天後爆發銀河小吃店爆發群聚，疫情一路燒進市警局、校園、社區等，甚至連林也受到波及，因未戴口罩與確診者接觸，居家隔離10天，雖然日前已出關，並回到市府坐鎮，但基隆仍持續有數十例確診個案。

至於城博會是否如期舉行或延期，林右昌曾於3月29日表示，將視疫情狀況會有不同防疫規畫，例如入場人數與防疫規格等，未來會視情況調整與提升；觀銷處長曾姿雯也強調，活動持續籌畫中，目前沒有停辦討論。不過，今天全台再確診數首度創新高，達382例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，未來1至2個月，疫情會衝上高峰，並首次表態，「清零不可能」。

更有知情人士透露，目前城博會有朝延期方向進行，但還沒有最後決議，從中還有許多因素需要衡量，包括疫情變化、策展進度等；林右昌也曾召集各局處首長開會，詢問各方意見，若疫情持續嚴峻，「延期」可能是必走的方向。