基隆市即將啟動「類普篩」，中央提供20萬劑快篩試劑，在1日下午15時30分抵達，將提供市政府員工與學校教職員與學生，市長林右昌強調，就算清明連假防疫也不會停，防疫物資不能斷，中央也會持續供應，社區篩檢站也不會在假期中暫停，市政府員工也都會全面警戒，希望市民能安心。

抵達基隆20萬劑快篩試劑，到底要怎麼使用外界都非常想知道；林右昌表示，基隆這幾天不論是PCR篩檢或快篩試劑，使用量都相當高，防疫物資不會因假期而中斷，中央會不斷給予支援，預先配置是必要的，未來幾天會有相關需求，要先預先做好準備，因應疫情相關變化。

林右昌說明，許多市民都很關心，社區篩檢站會不會暫停，在清明連假期間一切照常不會休息，鼓勵市民朋友踴躍出來篩檢，將篩檢站功能發揮出來，把隱形傳播鏈找出來；林右昌提醒，此次在基隆造成新冠疫情的Omicron變異株，個案都是無症狀或輕症，可能自己感染也不知道，希望大家主動篩檢。

林右昌補充，31日全市篩檢站共計篩檢3153人，1日上午共計篩檢1390人，明日起開始放清明連假，篩檢站將不會停止運作，鼓勵民眾踴躍出來篩檢。

林右昌再說，就算在連假期間，市政府不會休假，所有局處首長與同仁都會編組待命，一切防疫工作都不會停止，都會按照防疫會議最新指示，執行推定最新命令。