基隆市長林右昌，親自拍攝影片教導市民如何正確使用快篩試劑。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆「全民防疫 愛心篩檢」計畫，目前已完成仁愛區、七堵區、中山區、安樂區完成快篩試劑發放，市政府統計給予22210份快篩，基隆市政府擔心民眾有疑問，設立電話諮詢中心，怎麼領、怎麼用、怎麼識別被問最多，基隆市長林右昌也自己拍影片，在網路教市民怎麼快篩。

林右昌表示，自己居家隔離10天，一開始也不太會用快篩，但家用快篩的特點就是方便使用，在慢慢摸索下覺得越來越順手，因此自我經驗下出發，除了拍攝教導影片外，也要讓市民有地方可以諮詢快篩相關資訊。

林右昌強調，如果沒有電話諮詢中心，里長或區長電話可能會被打爆，在4月5日電話諮詢中心啟動，統計至7日上午，共有103通電話，進線數量還好，大部分問題多是快篩要到哪裡領、怎麼領取、如何判別、使用後怎麼處理等。

林右昌補充，事前已經預期問題將會各式各樣，因此思考匯集相關資料，接線人員也都立刻培訓完成，準備充足才上路，讓民眾疑問可以在電話諮詢中心充分獲得解答。