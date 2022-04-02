基隆市新冠疫情確診者關聯圖。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市新冠疫情創今年新高，2日新確診37例新冠病患，包含小吃店7例、警察局4例、崇右科大4例、中正區工地6例、台中市婚宴2例、新北市移工2例、房仲業3例、某物流內流2例、南榮國中接觸者1例、另有6例仍在疫調中；基隆市長林右昌強調，37例中有24例都是無症狀患者，海洋大學與二信中學未有新個案。

林右昌表示，小吃店7例包括案23781、案23854、案23855、案23861、案23865、案23894、案23899，當中3例是消費者、2例是家人、2例是相關同仁，家人與相關人員都原本就在匡列中，3名消費者有藉由相關事證找出來，也有自己前往快篩發現陽性，PCR確認感染。

林右昌說明，警察局4例包括案23779、案23853、案23864、案23897，疫調發現應該不是在刑警表揚餐會中接觸病毒，而是在職場內部感染，屬於第2波擴散，在每天快篩監控中發現陽性，PCR篩檢確診，將會在4月4日針對基隆市警局所有未確診同仁PCR檢測。

林右昌繼續說，崇右科大4例個案，包括案23778、案23859、案23863、案23900，4名病患都與先前確診案23531接觸被匡列，分別是2名室友、1名同班同學、1名別班同學，崇右科大群聚因班級特殊性，師生間肢體互動比較容易接觸，同時確認到班級同學有修通識課，以要求校方提醒通識課同學注意。

林右昌接著說，台中市婚宴案2例，包含案23856與案23857，中正區某工地6例個案，包含案23858、案23890、案23891、案23892、案23893、案23895，曾經一度找不到感染源，經詳細疫調確認，很可能跟台中婚宴群聚相關。

林右昌持續說明，南榮國中接觸者1例案23776，個案是原先確診學生家人，已經匡列在居家隔離名單中，房仲業包含案23777、案23896、案23901，某物流內勤2例包含，案23783與案23985，新北市工作移工2例案23889與案23898，2名個案在新北市工作，居住在基隆。

林右昌補充，另有6例新增個案，包含案23780、案23782、案23860、案23862、案23866、案23986還在疫調中。