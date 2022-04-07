基隆市目前居家隔離2512人、自主健康管理256人，今日新增41例。林右昌表示，多數群聚案收斂中，包括小吃店、校園、物流群聚等，僅出現零星個案，沒有進一步擴散。

基隆新增41例，其中小吃店2例；中正區某工地延伸社區、家庭感染15例；教會衍伸家庭群聚2例；某早起會1例；物流群聚1例；崇右2例；經國1例；房仲衍伸家庭群聚1例；台北確診者足跡重疊相關2例；台北酒吧群聚1例；桃園確診相關1例；感染源待釐清12例。

林右昌指出，小吃店群聚新增2例，為原匡列對象，沒有進一步擴散，收斂中。教會群聚2案，匡列期間採檢確診，屬家庭群聚，1例居隔期間身體不適自行快篩陽性，PCR採檢確診；另1例為確診者的小孩，因家人染疫沒有出門，匡列期間採檢陽性。早起會、物流屬家庭群聚各1例，皆在匡列居隔採檢確診。

至於校園部分新增3例，其中崇右2例、經國1例。林右昌說，崇右1例為學生，停課後停留在租屋處沒有移動，要回南部前進行採檢確診；另1例為樂團老師，由於樂團有多名同學隔離，老師當時也被匡列，日前採檢確診。經國1例為匡列期間陽性確診。

房仲延伸1例，屬家庭群聚。台北確診者足跡重疊相關2例，1例與台北確診者有信義計畫區足跡，自行到醫院採檢後確診；另1例則與家人有關。台北AI群聚相關有1例，個案自述，職場同事已有4人染疫，4月5日快篩陽性，安排採檢確診。桃園相關1例，個案女友及其位在桃園家人確診，自行前往社區篩檢站採檢陽姓。

另有12例待釐清，林右昌說，多數都是家人，彼此間關聯性待疫調釐清，其中4例利用愛心篩檢計畫，快篩找出；4例至社區篩檢站篩檢，另4例至醫院採檢確診。