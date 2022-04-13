新竹市13日新增11例確診個案，市府並公告相關足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市13日新增11例確診個案，包括確診個案延伸的家庭群聚、公司群聚及為就醫採檢確診新感染源案、外縣市確診者接觸者等，其中竹市某公司群聚案包含竹縣9例已延伸17例，總匡列69人，市府也公布相關足跡。

新竹市衛生局說明，案28997為50多歲男性，為案28630（4月12日之個案）家庭接觸者，受匡列、快篩陽性，送醫PCR陽性確診，匡列家人、職場11人

案28998為30多歲女性，為案27969（4月11日之公司群聚案）同事，受匡列、PCR採檢陽性確診，匡列家人3人。此案包含新竹縣確診個案有9例，至目前已延伸17例。

案28999為20多歲女性，4月11日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫PCR採檢陽性確診，匡列接觸者8人。

案29000為未滿10歲男童，為案27971（4月11日之個案）職場接觸者，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列家人7人，該班級停課至4月18日，4月19日復課。

案29319為40多歲女性，陪同女兒案26955（4月9日之個案）入院照顧，初採PCR陰性，前天出現喉嚨乾癢等症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。

案29320為40多歲男性，於外縣市就業，因公司有確診個案，全公司安排快篩，其快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列家人10人。

案29528為30多歲女性，陪同兒子案27091（4月10日之個案）入院照顧，昨出現喉嚨痛症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。

案29529為40多歲男性，於外縣市就業，昨出現咳嗽、流鼻涕症狀，自行快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，匡列家人2人。

案29530為10多歲女性，為外縣市確診個案28634的友人，受匡列、PCR採檢陽性確診，匡列家人、職場16人。

案29531為30多歲女性，因就醫需求篩檢、PCR陽性確診，匡列家人、職場8人。

案29532為40多歲男性，為外縣市確診個案28295同事，受匡列、居家隔離，昨出現咳嗽、發燒症狀，PCR採檢陽性確診，匡列家人4人。