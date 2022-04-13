台中市府強調，疫情仍然嚴峻，今日23例本土確診者中，其中多人已施打第3劑仍然染疫。（盧金足攝）

台中市13日23例本土確診足跡（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市13日23例本土確診足跡（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市13日23例本土確診足跡（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市13日23例本土確診足跡（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市13日新增23例本土確診個案，市長盧秀燕下午舉行防疫記者會表示，今日新增感染案例可分為校園群聚2例、安養機構群聚1例、職場群聚6例、已知個案密切接觸者10例、外縣市足跡史2例、疫調中2例等；衛生局強調，疫情嚴峻，其中多人已施打第3劑仍然染疫。

盧秀燕指出，今日新增的23例確診，其中東勢校園群聚案新增2例，為案29013（東新國小10歲女童）、29014（東新國小11歲男童），也是在市府開設前進指揮所篩驗出來的案例，目前東勢前進指揮所仍在篩驗中，前進指揮所開設至周四，其他持續匡列接觸者。

此外，東勢老人安養機構新增1例，案29012（80多歲男性，是養護機構住民），加上今天新增的案例，該老人安養機構已經確診4例，市府會依照老人安養機構照護SOP，持續篩檢、關懷、治療。

針對職場群聚案，分為3起職場群聚案，第一起是大雅區一家有300名員工的金屬工廠新增3例，為案29006、案29339、案29340(皆為20多歲外籍移工)，市府匡列密切接觸者PCR採檢與居隔，並全面清消、全員快篩、每天快篩，衛生局與疾管署中區管制中心近日會至現場查核、控管。