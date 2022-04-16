根據上海市通報，統計15日新增本土確診病例3590例、無症狀感染者19923例，合計2萬3513例，較上日人數些微增加。其中922例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，2311例確診病例和1萬9428例無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在16日防控記者會上表示，目前正在醫院治療的重型患者13例，其中男性11例、女性2例；1例33歲，其餘12例均為老年人；最小的70歲，最大的93歲，均伴有嚴重的基礎性疾病以及高齡等高風險因素，均未接種新冠肺炎病毒疫苗。

根據澎湃新聞報導，統計截至16日上午9點，這次疫情在上海市已累計排查到在滬密切接觸者32萬7964人，均已落實管控，其中27萬7971人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬密接的密接12萬4738人，均已落實管控，其中12萬4412人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

此外，15日全上海本土病例出院969例、解除集中隔離醫學觀察1萬9800例，將返回居住地接受健康監測。