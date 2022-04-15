國內疫情升溫，本土確診個案暴增，台中市政府加強防疫，並持續掌握疫調，防堵疫情。台中市議會今(15)日進行專案報告，劉士州、朱暖英、陳廷秀等議員關心台中市疫情及市府防疫工作，對此，市長盧秀燕回應時表示，感謝市民朋友與議會支持共同落實防疫，只要大家確實落實，就能有效把風險降低，她以身作則完成三劑疫苗注射，盧秀燕同時呼籲大家盡早完成三劑疫苗接種。

台中防疫即時控管 盧秀燕感謝：大家都是城市防疫英雄。照片/台中市政府提供

台中市議員朱暖英今日質詢時肯定市府防疫指出，台中疫情相對穩定，防疫滿意度也獲六都第一。盧秀燕則表示，感謝市民的配合，以及市府同仁和醫護人員協助，大家都是城市防疫英雄，也感謝議會的支持。市府不會以此自滿，也不會掉以輕心，現在面臨疫情升溫艱困時刻，市府上緊發條備戰，絕不鬆懈。

台中防疫即時控管 盧秀燕感謝：大家都是城市防疫英雄。照片/台中市政府提供

針對市議員劉士州關心北部有媒體確診，足跡與行政官員足跡重疊，對此市府是否有因應措施，「市府有一套防疫SOP！」盧秀燕回應指出，關於防疫指揮官也有替代或代理制度，台中市有三位副市長和各局處首長，像去年她開刀期間，就由副市長負責推動政務，去年三級防疫期間，也均採視訊會議，對於相關政務影響不大，市府已有固定流程，請大家放心。

對於東勢校園群聚市府即時處理讓疫情迅速控制。台中市衛生局長曾梓展表示，日前一接獲通知東勢地區有疫情，在盧市長指示下市府火速成立東勢前進指揮所，並動員各局處協助，東勢前線篩檢站從4月11日到4月14日四天，每日7、80名市府同仁到場支援，快篩加上PCR共篩檢3994人，最後PCR採檢出陽性2人，絕大部分的東勢民眾篩檢都是陰性，有效篩檢出2例陽性，並迅速就醫處理、清消場地。